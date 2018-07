FOTO. Zijspiegel heeft plots een heel andere functie mvdb

21 juli 2018

20u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bizar "Altijd boeiend om te zien hoe creatief mensen met de auto omgaan", schrijft de Vlaamse Kirsten bij een foto die ze ons vandaag stuurde via ons tip-mailadres 3535@hln.be.

Op de terugweg van Italië spotten Kirsten en haar vriend deze Audi-cabriolet met Duitse nummerplaat in het drukke verkeer rond Milaan. Naast de chauffeur zat een vrouw die haar vakantie waarschijnlijk heel anders had voorgesteld dan huiswaarts te keren met een been in het gips. De zijspiegel deed tijdelijk dienst als steunbankje. Indien de caribinieri in de buurt was geweest, volgde allicht een fikse boete voor de Duitsers.