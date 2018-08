Foto van krokodil met gele zwembuis gaat viraal: "Net als een echte toerist" TTR

22 augustus 2018

17u42

Bron: Fox News 0 Bizar Victor Perez, een man uit de Amerikaanse staat Florida, kon zijn ogen niet geloven toen hij een krokodil met een gele 'pool noodle' of zwembuis in het kanaal van Key Largo zag zwemmen. "Hij zag eruit als een echte toerist", zegt de Amerikaan in een interview met Fox News.

"Ik was op mijn terras van het zonnetje aan het genieten en zag plots een geel voorwerp voorbij drijven. Niets speciaals dacht ik... maar toen ik beter keek, zag ik een krokodil op de zwembuis liggen", aldus Perez. "Ik vroeg me onmiddellijk af wat er met eigenaar van het voorwerp was gebeurd? Die was nergens te bespeuren."

Hoe de krokodil aan de zwembuis kwam, is een raadsel. Volgens The National Park Service in Florida duiken er wel vaker krokodillen op in het kanaal van Key Largo. "Hoewel de agressieve reputatie van de krokodil, is het toch vooral een schuw dier", klinkt het. "In Key Largo gebeuren zelden accidenten met krokodillen waarbij ook mensen betrokken raken."