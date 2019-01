FOTO: Chinese chirurg valt na 20 uur werken en zes ingrepen in slaap in operatiekamer mvdb

21 januari 2019

14u07

Bron: Guiyang Evening News 8 Bizar Een foto van een Chinese chirurg die al slapend in de operatiekamer te zien is, gaat aardig viraal. Dokter Luo Shanpen knapt voorovergebogen een uiltje terwijl hij de arm van de patiënt nog vasthoudt.

De foto dateert van begin januari. Shanpen had liefst twintig uur gewerkt en zes operaties uitgevoerd in een ziekenhuis in de Zuid-Chinese stad Guiyang. De arts was zijn shift aan het afronden toen een patiënt werd binnengebracht wiens arm in een vleesmolen was terechtgekomen. De chirurg aarzelde niet en maakte zich gereed om toch nog een nieuwe operatie aan te vatten, schrijft de Guiyang Evening News. “Indien er geen spoedingreep was uitgevoerd, was de gewonde man voorgoed zijn arm kwijt”, luidt het in de krant.



De operatie verliep succesvol en kon omstreeks 4 uur in de vroege ochtend worden afgerond. De arts leunde op de patiënt en nam diens arm beet om de bloedtoevoer te bevorderen. Het leidde ertoe dat Shanpen meteen in slaap viel. Een assisterende verpleegkundige haalde haar smartphone boven en legde het tafereel vast. De arts krijgt op Chinese sociale media veel lof voor zijn zelfopoffering.



Hij verklaarde zelf dat het niet de bedoeling was om te slapen, hij wou gewoon “even de ogen sluiten”. De arts benadrukte dat hij zich nog lichamelijk voldoende fit voelde om te opereren.