FOTO. Bliksem slaat in naast klaarstaand vliegtuig mvdb

20 november 2019

21u17

Bron: BBC - Facebook 1 Bizar Felle hagelstormen en onweersbuien hebben vandaag Nieuw-Zeeland geteisterd. Ook de luchthaven van Christchurch kreeg haar deel. Een helikopterpiloot kon in de namiddag vereeuwigen hoe de bliksem achter een wachtend vliegtuig insloeg.

De piloot van het bedrijf Garden City Helicopters postte de foto op Facebook met als bijschrift: “Ons uitzicht op het tarmac vandaag.”



De bliksem slaat in op de Airbus A380 van Emirates, lijkt het wel. In werkelijkheid was de inslag veel verder. Het vliegtuig kreeg van de verkeerstoren de mededeling om te wachten met op te stijgen tot het ergste van het onweer voorbij was.



De regio Canterbury waartoe Christchurch behoort, kreeg te kampen met hagelstenen ter grootte van eieren, luidde het in plaatselijke media. Op twee uur tijd sloeg de bliksem in de streek minstens 700 keer in. Weerkundigen verwachten de komende dagen lichte verbetering.