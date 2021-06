Flyboarder voert spectaculaire show op bij cruiseschip

Moeder van mysterieu­ze 'tien­ling' opgenomen op psychiatri­sche afdeling, ministerie haalt uit naar krant

21 juni De Zuid-Afrikaanse vrouw die begin deze maand voor een internationale mediarel zorgde nadat ze beweerde te zijn bevallen van een superzeldzame tienling, blijkt opgenomen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis voor een beoordeling van haar geestelijke gezondheid, bevestigt haar advocaat tegen diverse landelijke media. In een persbericht trekt het ministerie van Gezondheid het bestaan van de tien baby’s in twijfel. “Het kan niet zo zijn dat er tien of acht baby’s worden geboren en dat er geen bewijs van hun verblijfplaats of bestaan ​​kan worden vastgesteld.”