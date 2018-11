Flybe moet voor vliegangst ontslagen piloot weer in dienst nemen van rechter Joeri Vlemings

De Britse luchtvaartmaatschappij Flybe stuurde haar piloot Matthew Guest in maart 2017 de laan uit omdat hij zijn job niet meer aankon. Guest had vliegangst ontwikkeld. De piloot vocht zijn ontslag aan en kreeg gelijk. De arbeidsrechtbank bestempelde het ontslag als oneerlijk.

Matthew Guest was al zeven jaar piloot bij Flybe, toen hij plots met een ander type vliegtuig vluchten van langere afstanden moest doen. Een promotie, maar het zorgde voor paniekaanvallen bij Guest.

Zijn problemen begonnen eind 2014. Hij verteerde de omschakeling niet van een Q400-toestel van Bombardier naar jets van de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer, voornamelijk ingezet voor langere afstanden. Op een vlucht naar het Italiaanse Firenze kampte Guest plots met symptomen als duizeligheid, misselijkheid en maagklachten. Het werd daarna alsmaar erger. Op den duur had hij al in de auto onderweg naar de luchthaven last van angsten.

Vliegangst en claustrofobie

Hij gaf zelf in een brief van zijn huisarts aan zijn werkgever aan dat hij “een toenemende fobie voor langeafstandsvluchten en een gevoel van opgeslotenheid in het vliegtuig had ontwikkeld”. Daarop werd zijn gezondheidscertificaat om te mogen vliegen tijdelijk ingetrokken “wegens paniekaanvallen”. Op 27 april 2015 werd hij opnieuw medisch goedgekeurd, maar de problemen hielden aan. Een tweede afwezigheidsperiode volgde, waarin hij allerhande therapieën uitprobeerde.

Op 26 april 2016 ging hij weer aan het werk. De eerste vlucht verliep vlot en Guest dacht zelfs dat hij “genezen” was. Maar allerlei maatregelen zoals de gevolgde therapieën, trainingssessies, psychologische bijstand en minder vlieguren konden hem dan toch niet afhelpen van zijn angsten.

Het ging bergaf en op 17 juni 2016 meldde de piloot zich opnieuw ziek voor een vlucht van vier uur naar Griekenland. Hij had op voorhand tot tweemaal toe zijn vliegangst bij zijn overste aangekaart, maar kreeg enkel te horen dat hij dan maar een kruiswoordraadsel moest oplossen of een boek moest lezen eens hij op kruishoogte was - iets wat piloten wel vaker doen. Guest heeft sindsdien niet meer gevlogen.

Matthew Guest werd in maart 2017 officieel ontslagen wegens ongeschiktheid voor de taak. Flybe wou naar eigen zeggen geen veiligheidsrisico’s nemen. De lagekostenmaatschappij bood Guest nog wel een job aan als grondpersoneel op de thuisbasis in Exeter, maar de piloot zou dan wel sowieso nooit meer mogen vliegen.

Rechtszaak

Matthew Guest spande een proces in. De rechter gaf hem gelijk en oordeelde dat hij de kans had moeten krijgen om de kwestie met de COO, de man die hem ontsloeg, te bespreken. Volgens de rechter had Guest misschien kunnen terugkeren naar zijn vorige toestel, waar hij zeven jaar probleemloos mee had gevlogen, of had hij op de langere vluchten tijdelijk begeleid kunnen worden door een extra collega.

Het is nu aan Flybe om actie te ondernemen. Als het bedrijf weigert om Guest weer in dienst te nemen als piloot, zal de rechter zich later deze maand daarover moeten uitspreken.