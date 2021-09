Flinke wrevel aan Britse tankstations wegens aanhoudende brandstofcrisis

Slapende man bestolen op Duitse trein: schilderij met waarde van 25.000 euro spoorloos

26 september Een Duitse man die met een hogesnelheidstrein onderweg was naar een veiling, is bestolen van een schilderij met een geschatte waarde van 25.000 euro. Dat gebeurde toen hij op de trein een dutje aan het doen was. Toen de man ontwaakte, ontdekte hij dat het kunstwerk was verdwenen. Het slachtoffer heeft nu een klacht ingediend.