Flessenpost uit Japan na 37 jaar en reis van 6.000 kilometer aangespoeld

Zeldzaam geluk: getemde olifant zet in Sri Lanka tweeling op de wereld

1 september Voor het eerst in tachtig jaar heeft in Sri Lanka een olifant in gevangenschap een tweeling op de wereld gezet. De mannelijke kalfjes hebben voorlopig nog geen naam gekregen. Op schattige beelden is te zien hoe de kleine slurfdieren al op hun poten staan en in het bijzijn van hun moeder bladeren verorberen.