Flesjes water van operabezoekers in beslag genomen: te vaak zit er wodka of gin in mvdb

01 oktober 2018

10u02

Bron: The Telegraph 0 Bizar Bezoekers van de English National Opera in Londen hebben vrijdagavond tot hun verbazing meegebrachte plastic flesjes water meteen moeten afgeven. Stewards goten de petflesjes voor de ingang van het prestigieuze operagebouw Coliseum leeg, tot ontzetting van een deel van het publiek, meldt The Telegraph maandag. De reden? Al te vaak bevatten de flesjes geen water, maar wel gin of wodka. Aan die smokkelpraktijken wil de directie paal en perk stellen.

Watching ENO stewards making punters empty water bottles across the steps of the coliseum, rather than allow dangerous H2O into the building. This still feels like unwelcoming craziness @stuartmurphy100 Calum Kennedy(@ svabhava9) link

Aanwezige Calum Kennedy maakte vrijdagavond van zijn oren op Twitter. Hij snapt dat zulke beveiliging nodig is op luchthavens, maar kan er niet bij dat de opera zo'n 'draconische' maatregelen treft, verklaarde hij aan de krant. Alcoholische dranken zijn te verkrijgen aan de bar, maar vele bezoekers trachten het almaar stijgende prijzenbeleid te omzeilen door eigen alcohol binnen te smokkelen. Eigen drank of eigen voedsel meenemen staat in de huisregels van de English National Opera opgesomd als niet toegelaten. Een avondje opera in Londen kan vanaf twaalf pond (dertien euro). Wie een alcoholische consumptie erbij wil, betaalt voor een drankje vaak 9,5 pond (10 euro), bijna evenveel als de entree. Veel bezoekers zijn niet bereid dat bedrag neer te tellen voor een drankje met een kleine hoeveelheid wodka.

De strijd tegen het binnensmokkelen is opgevoerd sinds de doorkomst van de rockmusical 'Bat out of Hell' in het Coliseum. De productie is gebaseerd op het gelijknamige album van Meat Loaf. Al te vaak werden opvoeringen in het Coliseum verstoord door dronken bezoekers die alcohol in de theaterzaal soldaat maakten. Stewards werden vanaf dan aan de ingang gezet om problemen in de zaal te vermijden. 'Bat out of Hell' is inmiddels naar een ander Londens theater verhuisd, maar de directie van het Coliseum blijft hetzelfde beleid - ongeacht de aard van de opvoering - hanteren. Nochtans is het doorgaanse publiek van de opera Salomé lichtjes anders dan rockmusicalfans. De directie van de English National Opera verdedigt zich en zegt dat dergelijke actie nodig is om te vermijden dat de opera haar drankenlicentie kwijtspeelt.