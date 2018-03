Flauwe grappenmaker valt vrouw lastig met valse pizzabestelling, maar krijgt dan een koekje van eigen deeg kg

20 maart 2018

16u30

Bron: BuzzFeed 0 Bizar Een jonge man die anoniem pizza’s liet leveren op het thuisadres van een nietsvermoedende vrouw, is opgespoord door de politie met de hulp van een bijzonder lokmiddel. De agenten maakten de man wijs dat hij gratis filmtickets had gewonnen, waarop hij meteen zijn thuisadres prijsgaf. Pas nadat de politie aan de deur stond, wist hij hoe laat het was.

De Nieuw-Zeelander Richard Arthur James Crawford liep op een opmerkelijke manier tegen de lamp. De man werd gezocht door de politie nadat hij een vrouw lastigviel met een valse bestelling voor pizza’s op haar adres. Het slachtoffer kreeg die avond een koerier aan de deur met een bestelling van 30 euro aan pizza’s en lookbrood, waarvoor nog niet betaald was. Ze kon niet lachen met de poets, aangezien ze al vele gelijkaardige ‘pranks’ over zich had gekregen. Ze besloot om het nummer op te vragen langs waar de bestelling werd doorgebeld, en speelde dat nummer door aan de politie.

Gratis tickets

De politie probeerde in de week daarna Crawford te bereiken, maar die nam nooit op. Het nummer was ook niet bekend in hun systeem en kon bijgevolg niet getraceerd worden. Daar zou het spoor naar de grappenmaker zijn gestopt, ware het niet dat agent op een lumineus idee kwam. De agent stuurde het nummer een sms: “Bedankt voor je voortdurende ondersteuning. Je bent de winnaar van twee Movie Max 5 sessie-pasjes om te gebruiken voor 12/06/17. Sms je naam en adres om de pasjes bij jou te laten bezorgen.” Crawford reageerde meteen door zijn thuisadres door te sturen.

Enkele dagen later stonden de politieagenten voor zijn deur. Op de eerste plaats hield Crawford zich van den domme, maar dan liet de politieagent weten dat hij de “kerel van de Movie Max” was. Crawford sloeg zich voor het hoofd en zei naar verluidt “Ik ben zo dom". Op het politiekantoor bekende hij nadien de feiten.

Verworpen

Toch wordt Crawford voorlopig niet gestraft. Een rechter verwierp zijn bekentenis, omdat die op een misleidende manier zou uitgelokt zijn. Het truukje van de agent zou de man aangezet hebben om de grap op te biechten, en daardoor wordt de bekentenis als ongeldig beschouwd. Hoewel Crawford bekende, zal hij daarom niet worden vervolgd.