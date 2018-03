Fitter dan ooit: 100-jarige verbreekt wereldrecord 50 meter vrije slag voor eeuwelingen Tom Tates & TTR

02 maart 2018

12u57

Een 100-jarige, nog fitte man uit Australië heeft het wereldrecord 50 meter zwemmen voor eeuwelingen gebroken. George Corones zwom die afstand tijdens de Commonwealth Games in Australië in exact 56.12 seconden. Het vorige record in de categorie 100- tot en met 104-jarigen was iets meer dan anderhalve minuut.

De Commonwealth Games worden eens per vier jaar gehouden en zijn een soort olympische spelen voor landen die vallen onder het zogenoemde Britse gemenebest zoals Australië, Australië, Canada, Engeland, Nieuw-Zeeland, Schotland en Wales. De stokoude George Corones deed mee namens 'down under' waar hij in Queensland al jaren lid is van zwemclub Australian Dolphins.

Na zijn overwinning werd de nog kerngezonde sportieveling bedolven onder de complimenten. Corones zelf was verbaasd over zijn eindtijd. "Een dag eerder zwom ik de afstand nog een seconde langzamer", vertelde de krasse kampioen aan SBS News on Friday. De eindtijd die hij haalde is zijn persoonlijke record.

Geen champagne of kaviaar

Na zijn wereldrecord knalden geen champagnekurken. "Ik vier dit liever met water", aldus Corones, die 20 jaar geleden met pensioen ging. De man zwemt al zijn hele leven en hoopt met zijn overwinning alle ouderen te inspireren toch vooral aan sport te blijven doen. "Dat is namelijk goed voor je fysieke en mentale welzijn", zo verzekert hij. Volgens Corones heeft zijn overwinning vooral met "veel geluk" te maken. "Ik ben eigenlijk, op wat pijntjes na, nooit echt ziek."

De hoogbejaarde zwemmer gaat, nu hij een gouden medaille heeft, zeker niet op zijn lauweren rusten. Hij blijft stevig trainen, omdat hij tijdens de spelen ook nog meedoet aan de 100 meter vrije slag. Corones wil hoe dan ook morgen het staande record (3.24 minuten) op die afstand verpulveren. "Dat gaat zeker lukken, want ik heb die afstand al eens in 2.24 minuten volbracht."