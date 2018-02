Finaliste verslaat 4.000 meisjes in beautywedstrijd... en blijkt dan een man te zijn TK

De juryleden van Miss Virtual Kazakhstan zitten met het schaamrood op de wangen, want een van hun knappe finalistes blijkt een 22-jarig mannelijk model te zijn. Ilay Dyagilev raakte in het laatste stadium van de competitie en wist daarvoor bijna 4.000 andere kandidates te verslaan.

Het begon allemaal als één grote grap. Toen Ilay de advertentie voor de Miss Virtual Kazakhstan zag, had hij met zijn vrienden een gesprek over beauty. "Ik vind dat vrouwen er vaak identiek uitzien. Dezelfde make-up, dezelfde stijl... Ze geloven dat ze er mooi uitzien als ze de trends volgen, maar ik ben een andere mening toegedaan. Ik ben meer een fan van natuurlijke schoonheid."

Om te bewijzen dat zijn natuurlijke schoonheid het ver zou brengen, schreef het 22-jarige model zich in voor de wedstrijd. Onder de naam Arina Alieva stuurde hij foto's van zichzelf in, waarbij hij zich voordeed als een vrouw. Hij mocht onder meer al voor Balmain werken, dus weet wel een en ander van poseren af.

Zijn inzending bleek enorm populair en 'Arina' werd zo naar de laatste 16 kandidaten gestemd met een totaal van 2012 likes. Niet slecht als je weet dat er meer dan 4.000 applicaties ingezonden werden. Eens in de finale besefte Dyagilev echter dat het allemaal wat uit de hand was gelopen en vertelde de jury dan toch maar dat hij niet zo vrouwelijk was als zijn foto's deden geloven. De organisatie was naar verluidt 'erg geschokt' en haalde hem intussen uit de wedstrijd. Een ander meisje heeft zijn plaats ingenomen en maakt nog steeds kans op het virtuele kroontje.

En Ilay? Die vindt het allemaal best. Zijn verhaal (en zijn foto's) gaan intussen de wereld rond. There's no such thing as bad publicity, nietwaar?