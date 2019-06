Fietsers vinden mitrailleur op Nederlands fietspad: “Dit is toch onvoorstelbaar” Redactie

20 juni 2019

13u01

Bron: AD.nl 0 Bizar Op een openbaar fietspad door het Nederlandse militaire oefenterrein Marnewaard in Groningen hebben twee fietsers gisteren een machinegeweer aangetroffen. Het wapen stond opgesteld, maar volgens het tweetal waren er geen militairen in de omgeving.

De verbouwereerde Nederlanders maakten een foto en hebben hun niet alledaagse vondst gemeld bij de wachtcommandant van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het nabijgelegen Zoutkamp. “Dit is, ook al was er een oefening gaande, toch onvoorstelbaar", liet een van fietsers weten aan de website HogelandNieuws.

Snel weg

Aanvankelijk meldde de Nederlandse Defensie dat de militair die het wapen had neergezet “zich in de bosjes verdekt had opgesteld”. Maar dat blijkt toch niet zo te zijn.



“De schutter moest in het kader van de oefening het gebied snel verlaten. De mitrailleur is te zwaar om zomaar mee te nemen”, licht een woordvoerster toe. “Een toezichthouder, die niet aan de oefening deelneemt, houdt het wapen in zo’n geval in de gaten. Hij heeft de fietsers zien afstappen, een foto zien maken en daarna verder zien rijden.”

Afweging

Waarom de toezichthouder niet ingreep, kan de woordvoerster niet zeggen. Hij zou de mitrailleur “geen moment uit het oog hebben verloren”. Als de fietsers het wapen hadden aangeraakt, was hij volgens haar wel in actie gekomen. Waarom de man niet op de fietsers is afgestapt om ze tekst en uitleg te geven over de oefening, is eveneens niet duidelijk.

Volgens de woordvoerster konden de fietsers tijdens de oefening van de Koninklijke Marine veilig over het terrein rijden. “We maken bij oefeningen elke keer een afweging van de risico’s. De mitrailleur is echt. Er werd geschoten met oefenmunitie.’’

