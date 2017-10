Fietser waagt zijn leven in Antwerpse Waaslandtunnel NBA

Deze fietser moet doodsangsten hebben uitgestaan. Hij had zich duidelijk vergist en is per ongeluk - of dat is toch het vermoeden - in de smalle en stijle Waaslandtunnel beland. Het filmpje dook vandaag op op Facebook. De politie heeft (nog) geen weet van het incident dus het is moeilijk te zeggen wanneer de fietser zich in de konijnenpijp heeft begeven. De man heeft zijn hachelijk avontuur waarschijnlijk goed overleefd aangezien er geen melding van is maar de lange klim uit de tunnel zal de fietser zich misschien wel beklaagd hebben.