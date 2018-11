Fietser trotseert regenbui met enorme kartonnen doos IB

28 november 2018

07u02

Bron: stuff.co.nz 0 Bizar In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington keken verkeersdeelnemers gisteren vreemd op toen er ineens een kartonnen doos langs kwam rijden. Onder het enorme gevaarte bleek een fietser schuil te gaan, die er niets beter op gevonden had dan de grote doos te gebruiken als bescherming tegen de regen.

Intussen heeft de lokale media ‘Box Man’ - die al snel een internetsensatie werd - kunnen opsporen. De man, die anoniem wil blijven, wilde de grote doos vanaf zijn werk mee naar huis nemen als speelgoed voor zijn kinderen.

Aangezien hij altijd op de fiets naar zijn werk gaat, besloot ‘Box Man’ gaten voor zijn armen en ogen in de doos te maken, zodat hij het kartonnen gevaarte 'relatief gemakkelijk’ naar huis zou kunnen vervoeren. Dat het karton de ergste regen tegenhield, was mooi meegenomen, maar: “het was waarschijnlijk leuker om naar te kijken dan om te doen", aldus de Nieuw-Zeelander.