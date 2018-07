Fietser negeert slagbomen van ophaalbrug, maar krijgt daar al héél snel spijt van sam

17 juli 2018

12u15

Bron: Action 2 News/ Wisconsin Department of Transportation 24 Bizar Wanneer slagbomen sluiten, moet je wachten. Dat geldt zéker wanneer je voor een ophaalbrug staat.

De 37-jarige vrouw in deze video dacht misschien nog snel over de opengaande brug te kunnen springen. Ze leek net op tijd te beseffen dat het niet zou lukken, maar donderde dan pardoes in de opening tussen de weg en de brug. Het incident gebeurde op 4 juli na een vuurwerkshow in het Amerikaanse Menasha (Wisconsin).

Na ongeveer een minuut werd de fietsster uit haar benarde positie bevrijd, terwijl omstaanders de verantwoordelijke van de brug verwittigden ze nog even open te houden. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen aan het gezicht.

Bekijk ook: