Fietser krijgt megaclaim na banaal ongeval met voetgangster: “Ik dreig helemaal failliet te gaan” Sven Van Malderen

24 juni 2019

12u03

Bron: The Guardian 14 Bizar In het Verenigd Koninkrijk lijken onverzekerde fietsers wel vogelvrij verklaard. Robert Hazeldean moet na een banaal ongeval met een voetgangster niet alleen een schadevergoeding van 4.161 pond (4.665 euro) betalen, hij draait ook op voor de juridische kosten. En die zouden wel eens kunnen oplopen tot... 112.000 euro. “Door deze zaak dreig ik helemaal failliet te gaan”, aldus de Brit.

De kwestie is des te opmerkelijker omdat het slachtoffer ook niet vrijuit gaat. Gemma Brushett was immers afgeleid door haar gsm toen ze vier jaar geleden in hartje Londen een druk kruispunt overstak. Pas op het laatste moment zag de yoga-instructrice Hazeldean aankomen.

In een paniekreactie maakte ze ommekeer, richting de vluchtheuvel die ze net verlaten had. Hazeldean was echter ook net die richting uitgezwenkt, waardoor een botsing onvermijdelijk werd.

De fietser reed tussen 16 à 24 km/u omdat hij net een groen licht gepasseerd was. Door te roepen en zijn bel te gebruiken, probeerde hij haar aandacht nog te trekken. Te laat echter...

Kapotte tanden

De klap was zo hevig dat zowel Hazeldean als Brushett bewusteloos raakte. Zij hield er kapotte tanden, een litteken van acht millimeter aan de lippen en posttraumatisch geheugenverlies aan over.

De rechter oordeelde dat beide partijen evenveel in fout waren. “Hazeldean is een verstandige weggebruiker, maar toch leg ik hem een schadevergoeding op. Als fietser moet je altijd kunnen anticiperen op onverwachte manoeuvres”, klonk het.

Tegeneis

Brushett was de enige die een proces aanspande en dat komt Hazeldean nu duur te staan. “Vermits hij zelf geen claim ingediend heeft, kan ik hem niets toewijzen”, sprak de rechter. “Hij is ook niet verzekerd. Het grootste deel van de juridische kosten is dus voor zijn rekening.” Een precies bedrag staat nog niet vast. De rechter sprak in eerste instantie van 24.000 euro, maar volgens Britse media zou de som richting 112.000 euro (!) kunnen gaan.

“Als Hazeldean sneller naar ons gekomen was, zouden we hem sowieso een tegeneis aangeraden hebben”, reageert Emma Farrell van advocatenbureau Levi Solicitors. “Hij heeft immers ook mentale en fysieke schade geleden. In dat geval was hij wettelijk beschermd tegen zo’n zwaar vonnis.”

Stress

Vanwege de stress die de jarenlange procedure veroorzaakte, was Hazeldean naar Zuid-Frankrijk verhuisd. Daar werkt hij nu als landschapsarchitect. De man blijft verslagen achter. “Ik wilde uit principe niet meedoen aan die Britse claimcultuur, maar mijn toekomst is nu onzeker geworden. Als ik daadwerkelijk de volle pot moet betalen, ben ik failliet.”

Er klinkt nu in het Verenigd Koninkrijk een roep om een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor fietsers. In het geval van Hazeldean zou de schade dan beperkt gebleven zijn tot een slordige 15.000 euro.

Inzamelactie

“Deze zaak bewijst nogmaals hoe kwetsbaar fietsers zijn, zowel op fysiek vlak als voor de rechtbank. De wetten moeten veranderen, maar in tussentijd raad ik collega-fietsers toch aan om zich te laten verzekeren”, aldus Hazeldean.

“De afgelopen vier jaren hebben een grote impact gehad op mijn mentale gezondheid. Natuurlijk ben ik diep ontgoocheld door het resultaat, maar gelukkig kan ik op de steun van vrienden en familie rekenen. Zonder hen had ik het al lang opgegeven.”

De zaak lokte over de plas zodanig grote verontwaardiging uit dat er meteen een grote inzamelactie gestart werd. Na drie dagen staat de teller al op meer dan 51.500 pond (57.600 euro). In eigen land volstaat een familiale verzekering met rechtsbijstand om dit soort onheil te voorkomen.