Fietsende Nederlander opgepakt bij grens Wit-Rusland: boete en toegangsverbod van vijf jaar

Vrouw laat langste vingerna­gels ter wereld knippen met slijp­schijf: “Zelfs afwassen lukte niet meer”

9 april Eindelijk kan Ayanna Williams weer zorgeloos een deur openen. Sinds 2017 staat haar naam in het Guinness Book of Records als vrouw met de langste vingernagels ter wereld. Dit weekend liet de Texaanse haar ‘tentakels’ voor het eerst in 28 jaar ‘knippen’ met een slijpschijf.