Fietsende Nederlander opgepakt bij grens Belarus: boete en toegangsverbod van vijf jaar

TV “Spijt dat ik zo’n reis niet met mijn oma’s heb gemaakt toen het nog kon”: vriend­schap met Mariëtte opent ogen van Sieg De Doncker

7 maart “Mijn ene grootmoeder is niet meer zo mobiel, en bij de andere duikt stilletjes aan dementie op”, zegt Sieg De Doncker (29). Het VTM-gezicht had er een trip rond de wereld met 80-jarigen én een bijzondere klik met reisgenote Mariëtte (80) voor nodig om te beseffen hoe waardevol z’n bezoekjes aan zijn oma’s zijn. “Ik ga nu veel vaker bij hen langs”, zegt hij in Dag Allemaal.