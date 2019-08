Festivalbezoekster Zoe stuurt berichtje naar vriendje/sociopaat: hij antwoordt met 12 gedragsregels die ze moét naleven mvdb

13 augustus 2019

19u32

Bron: Twitter 0 Bizar De Engelse Zoe Scholefield is van haar jaloerse vriendje af. Geen dag te vroeg, lijkt ons. Zoe stuurde vanaf een dancefestival haar thuisgebleven liefje welke dj’s ze moest filmen. De bezitterige kerel met sociopatische trekken antwoordde prompt met een opsomming van twaalf punten die ze ten alle tijde diende na te leven. Het lijstje gaat viraal, want wat blijkt: de regels golden enkel voor haar. De gozer heeft Zoe bedrogen.

De pretbederver stuurde Zoe deze regels door:



1. Niet ‘sletterig’ dansen zoals in Reflex (een danscafé in de Noord-Engelse stad Wakefield, de woonplaats van Zoe.)



2. Zorg dat je niet te dronken wordt.



3. Als een jongen je benadert, zeg dan meteen dat je een vriend hebt.



4. Hou je drankjes in de gaten, kijk steeds of niemand stiekem er iets in doet.



5. Blijf altijd bij ... (alleen op pad gaan mag dus niet)



Zoe en haar vriendinnen overnachtten na het dancefestival wellicht op een hotelkamer.



6. Enkele jullie vier (vriendinnen) op de hotelkamer. (Een bevriende jongen) mag op de kamer, maar kan niet blijven slapen.



7. Een andere hotelkamer betreden is verboden.



8. Hou me van elk detail op de hoogte, wees voorbereid om vanalles uit te leggen.



9. Je dient me foto’s te sturen van de kleding die je gaat dragen, zowel van de voor- als achterkant. Je mag ze pas aantrekken als ik goedkeuring verleen.



10. Blijf me de hele nacht sms’en, zelfs als ik slaap. Ik kan de berichten dan zien wanneer ik opsta.



11. Als je een moment vrij hebt, bel me dan.



12. Voor je in bed kruipt, dien je me een video door te sturen van je hotelkamer. Ik wil zo zien of je alleen bent en je wel echt gaat slapen.



In een volgend berichtje gaf hij antwoord op de eigenlijke vraag en somde hij de dj's op die Zoe moest filmen.



“Grappig hoe mijn ex zulke zaken naar me stuurde en vervolgens het lef heeft om me te bedriegen”, stak ze op Twitter van wal. Ze gaat verder niet in detail over zijn bedrog, en gaf ook zijn identiteit niet vrij.



Toch smaakt haar wraak zoet. Het bericht gaat sinds vrijdag viraal. Twitterend Groot-Brittannië is het over een ding eens: haar bezitterige ex is een kwal. “Hij moet naar de psychiatrie”, en “jouw ex komt over als ‘s werelds gevaarlijkste sociopaat”, luidt het in de antwoorden.

Funny how my ex sent me stuff like this then has the audacity to cheat on me😍😍 pic.twitter.com/nA28O86u4k Zoe Scholefield(@ ScholefieldZoe) link