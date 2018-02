FCK! Gevatte excuses Kentucky Fried Chicken voor kipcrisis Redactie

23 februari 2018

11u21 0 Bizar Fastfoodketen Kentucky Fried Chicken neemt zichzelf vandaag op de hak met een paginagrote advertentie in de Britse krant The Sun. In plaats van het normale KFC-logo zijn op een lege kipemmer de letters 'FCK' te zien, kort voor 'fuck'. Daarmee wil het bedrijf benadrukken enorm te balen van de kipcrisis, die er de afgelopen week voor zorgde dat honderden restaurants in Engeland dicht bleven.

"Een kiprestaurant zonder kip, dat is niet ideaal", begint het bedrijf de verklaring onder de advertentie droogjes. "Excuses aan onze klanten, vooral degenen die naar ons toe kwamen om vervolgens te ontdekken dat we gesloten waren.''



KFC hield afgelopen week meer dan de helft van haar 900 restaurants in het Verenigd Koninkrijk dicht, omdat de kip niet op tijd kon worden geleverd. Dat kwam door opstartproblemen bij de nieuwe distributeur van KFC, bezorgbedrijf DHL.



Anders dan de oude distributeur Bidvest zou DHL nog niet goed zijn toegerust om vers voedsel te vervoeren. DHL wil de distributie vanuit één centraal depot regelen, maar dat bleek moeilijker dan verwacht.

Paniek

De dichte deuren van de restaurants zorgden bij menig kipliefhebber voor paniek. Meerdere mensen in Londen en Manchester belden zelfs de politie, die daar niet op zat te wachten. "Het is geen zaak van de politie als je favoriete restaurant niet het menu serveert dat je wenst", aldus de eenheid in het Londense Tower Hamlets.



Hoewel de crisis rond het gepaneerde pluimvee ongetwijfeld een strop is voor het Amerikaanse bedrijf, kwam het meteen al met grapjes. "De kolonel werkt eraan", twitterde KFC bijvoorbeeld. Daarmee verwees de organisatie naar de in 1980 overleden oprichter Harland David Sanders, van wie vandaag de dag nog steeds een getekende versie in het logo van de fastfoodreus prijkt.

Tower Hamlets MPS on Twitter Please do not contact us about the #KFCCrisis - it is not a police matter if your favourite eatery is not serving the menu that you desire.

Kip vernietigen

Een deel van de kip uit het depot moet nu worden vernietigd, omdat het niet meer op tijd bij de restaurants kan komen. KFC hoopte de rest aan goede doelen en voedselbanken te kunnen geven, maar dat lukt volgens The Guardian nauwelijks. Verschillende voedselbanken in Engeland nemen namelijk niet snel vers vlees aan, omdat het voor hen moeilijk is op te slaan en goed te houden.



GMP Whitefield on Twitter For those who contacted the Police about KFC being out of chicken ... please STOP. Their website says the Prestwich store is now open if you want to follow the four police cars through the drive thru ..

KFC UK & Ireland on Twitter The Colonel is working on it.