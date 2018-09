Fantast vindt rijbewijs en telefoon van Ffion (22), vanaf dan claimt hij relatie met haar te hebben mvdb

18 september 2018

09u53

Bron: BBC - The Sun 0 Bizar Het kwijtspelen van haar smartphone en haar rijbewijs was voor de Engelse Ffion Stockden (22) in 2015 de start van een drie jaar lange emotionele rollercoaster waarbij een wildvreemde claimde haar vriend te zijn. De twintiger die hier verantwoordelijk voor was, is gisteren veroordeeld.

De man in kwestie is Muhammad Boyce (24). Hij vond in 2015 haar rijbewijs en telefoon na een avondje uit. Hij kreeg een jaar later een boete voor te snel rijden in de zuidwestelijke Engelse kustplaats Bournemouth. Boyce reed met zijn Golf negentig waar hij slechts vijftig mocht. Hij vocht de bekeuring aan en verklaarde dat zijn 'vriendin' Stockden aan het stuur zat. De fantast gaf haar naam en adres op bij de politie. De twee woonden in Bournemouth, maar kenden elkaar niet.

Agenten gingen mee in het verhaal en trachtten het openstaande bedrag meermaals bij de jonge vrouw te innen. Daar bleef het niet bij. Boyce gebruikte gegevens van het Facebookprofiel van Stockden om te staven dat hij met haar een relatie had. Om dit hard te maken verstuurde hij met haar smartphone berichtjes naar zijn toestel. De man dook op in het café waar Stockden soms bijkluste als barvrouw. Hij trachtte bij collega's meer informatie over haar los te peuteren en stelde zich voor als ene 'Jay'.

De man bleef halsstarrig beweren een relatie te hebben en hield dit ook vol tijdens politieverhoren. Toen hij de vraag kreeg om haar lichaam te beschrijven, viel hij door de mand. In opdracht van de speurders had Stockden foto's gemaakt van haar tatoeage, haar navelpiercing en postoperatieve littekens op niet nader genoemde lichaamsdelen. Een vernederende ervaring volgens Stockden, maar wel effectief om Boyce in het nauw te drijven. De man verklaarde met haar seksuele contacten te hebben gehad, maar repte met geen woord over de littekens en de tattoo.

De rechter veroordeelde Boyce tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 13 maanden, een tijdelijk uitgaansverbod en een werkstraf van 270 uren. Stockden is niet te spreken over de milde straf. "De hele ervaring is voor mij een echte eye-opener geweest. Ik had een aantal basisbeveiligingsinstellingen op mijn Facebook-account, maar het bevatte nog steeds persoonlijke gegevens. Zo kon Boyce mijn telefoonnummer tegen mijzelf gebruiken. Ik heb me nooit gerealiseerd hoe gemakkelijk iemand persoonlijke gegevens over jou kan achterhalen", liet Stockden optekenen aan The Sun.