Fan danst met rapper Lil Mosey. Security duwt hem hardhandig van podium

14 juni 2019

19u07

Bron: Storyful 1

Een fan van de Amerikaanse rapper Lil Mosey werd hardhandig van het podium geduwd tijdens een optreden in het Nieuw-Zeelandse Auckland. De fan, gekleed in een opvallend oranje shirt, kroop op 11 juni de planken op in The Powerstation. Hij sprong mee met Mosey, maar donderde een tel later achterwaarts weer het publiek in. De securitymedewerker kwam de jongen achterna en duwde hem opnieuw op de grond, in de handen van een collega. Die sleurde de jongen naar de uitgang.

