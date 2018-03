Familie verliest alles in verwoestende brand nadat hoverboard in huis vuur vat kg

26 maart 2018

11u42

Bron: Daily Post 0 Bizar Een gezin van vijf verloor hun huis en al hun bezittingen nadat een hoverboard binnenshuis vuur vatte. De familie kon gelukkig ontsnappen aan de brand en de zwarte rook die het huis verzwolg, dankzij de alertheid van de 11-jarige dochter. Ze merkte net op tijd dat het hoverboard begon te vonken.

De 11-jarige Seren Humphreys kon zich op zaterdagochtend nog net uit de voeten maken, voor de brand uitbrak. Zij zag hoe het hoverboard dat lag op te laden in de hal, "vonken gaf" en "lawaai maakte". Daarop rende Seren naar buiten langs de achterdeur en waarschuwde haar moeder, die op dat moment buiten zat met een vriendin. Op dat moment had het speelgoed al vuur gevat. Wellicht geraakte de batterij van het hoverboard tijdens het laden oververhit. Ondanks de snelle reactie van de dochter, kon de familie niets meer doen.

“Ik probeerde de voordeur te openen, maar dat lukte niet,” vertelde moeder Tammy later. “Ik kon vlammen en zwarte rook zien, dus ik sloot de deur terwijl mijn vriendin naar de brandweer belde.”

Het duurde zo’n twintig minuten voordat de hulpdiensten arriveerden. Ondertussen restte Tammy en haar kinderen niets anders dan toe te kijken hoe hun huis werd verzwolgen. In een mum van tijd ontwikkelde zich een enorme rookpluim. “De rook was zwart en in seconden konden we niet eens de gordijnen in mijn slaapkamer zien.”

Volgens de vrouw hebben zij en haar gezin ondanks alles immens veel geluk gehad. Het hoverboard lag voor de trap toen het oplaadde: iedereen die op de bovenste verdieping zou geweest zijn wanneer het vuur uitbrak, zou niet meer naar beneden zijn geraakt.

Het huis is onbewoonbaar verklaard. Het grootste deel van de woning is aangetast door de rook, inclusief de bezittingen van de familie. “Mijn kinderen waren echt overstuur dat ze hun speelgoed kwijt waren.” Het gezin probeert er nu bovenop te geraken. Ze konden tijdelijk terecht bij familieleden, en krijgen hulp van de omwonenden die kleding en andere spullen doneren.

"Dacht dat ze nu veiliger waren"

Humphreys kocht het hoverboard op eBay; ze probeert nu de verkoper van het speelgoed te contacteren. “Ik ben bezorgd dat het iemand anders kan gebeuren,” verklaart ze. “Ik hoorde over de problemen waar de hoverboards eerder aan leden, maar dat was toen ze net op de markt kwamen, en ik dacht dat ze nu veiliger waren.”