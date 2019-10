Familie uit Hawaï heeft met deze gigantische avocado een wereldrecord beet ADN

15 oktober 2019

13u59

Bron: CNN 0 Bizar s’ Werelds zwaarste avocado komt uit Hawaï. De Pokini-familie, die op het eiland Maui woont, heeft deze week officieel een Guinness World Record beet voor hun uitzonderlijk stevige avocado. Die woog zo maar even 2,54 kilo. Holy Guacamole!

Mark en Juliane Pokini en hun zoontje Loihi dienden hun giga avocado officieel al in december in, maar pas afgelopen zondag kregen ze het verlossende nieuws van Guinness World Records: ze hadden zoals verwacht inderdaad een recordexemplaar geoogst.

“We zijn natuurlijk heel blij”, vertelt Juliane Pokini aan The Maui News. “Maar we moesten ook zo lang wachten na alle officiële formaliteiten. Eindelijk weten we het!”





Met de enorme avocado konden ze uiteindelijk 20 mensen voeden. De familie stopt overigens niet bij dit record. Ze hebben plannen om nog meer gigantische avocado’s te kweken.