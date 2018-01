Familie laat gered eekhoorntje vrij, en dat gaat al na een paar seconden fout TK

Wat een hartverwarmend moment had moeten worden, is voor deze familie uit Tennessee op een nachtmerrie uitgedraaid. Toen zoon Hoss een gewond eekhoorntje vond, deed het gezin er alles aan om het beestje weer gezond te krijgen. Op het moment dat ze het dier weer vrijlaten - duidelijk een emotionele gebeurtenis - loopt het al na een paar seconden jammerlijk fout. Kater Tom was immers ook aanwezig...

De familie meldde nog dat de eekhoorn de kattenaanval overleefd heeft, maar het overleed enkele dagen later toch 'aan wat hem oorspronkelijk ziek had gemaakt'.

Screenshot Eekhoorn wordt aangevallen door kat