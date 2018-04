Familie dient klacht in tegen arts die stiekem eigen sperma insemineerde bij patiëntes TTR

Toen de Amerikaanse Kelli Rowlette uit Washington de resultaten kreeg van een DNA-test, schrok ze behoorlijk. Kelli ontdekte dat haar biologische vader de fertiliteitsarts van haar moeder is. Aanvankelijk dacht de 36-jarige vrouw dat er een fout was gebeurd, maar de resultaten van de DNA-test bleken correct. De Amerikaanse vrouw had geen idee dat haar ouders ooit een vruchtbaarheidskliniek hadden bezocht.

Het is intussen 36 jaar geleden dat Sally Ahsby, de moeder van Kelli Rowlette, en haar man Howard Fowler een bezoek brachten aan de vruchtbaarheidskliniek in Idaho waar dokter Gerald E. Mortimer in de jaren tachtig werkte. Sally had problemen met haar baarmoeder, waardoor ze moeilijk zwanger kon worden. Om de kans op zwangerschap te vergroten, zou dokter Mortimer een speciale techniek gebruiken waarbij het geïnsemineerde sperma voor 85 procent bestaat uit sperma van Howard en 15 procent uit sperma van een onbekende donor.

Sally en haar echtgenoot gingen akkoord met deze methode op voorwaarde dat de onbekende donor dezelfde uiterlijke kenmerken als Howard had. Dokter Mortimer vertelde het koppel dat hij toegang had tot een databank, waar hij een geschikte donor had gevonden. Nietsvermoedend dacht Sally dat de arts een mix van sperma van haar man en een onbekende donor insemineerde, maar in werkelijkheid gebruikte dokter Mortimer zijn eigen sperma bij zijn patiëntes. Het is nog onduidelijk bij hoeveel patiëntes de arts zijn eigen sperma gebruikte.

Nadat Kelli Rowlette was geboren, bleef Mortimer jarenlang de vertrouwde arts van het gezin. Toen Sally en Howard hem vertelden dat ze zouden verhuizen naar Washington barstte Mortimer in tranen uit. "Hij vertelde niet wat hij had gedaan, maar op dat moment wist hij dat hij zijn biologische dochter nooit meer zou zien", schrijft The Washington Post.

Het hele gezin is "erg teleurgesteld" in de arts, die ze dachten goed te kennen. "Mortimer geeft toe dat hij zijn eigen sperma gebruikte in de vruchtbaarheidskliniek. Als hij het koppel op de hoogte had gebracht dat hij zijn eigen sperma zou gebruiken, hadden ze nooit hun akkoord gegeven."

Kelli Rowlette en haar ouders hebben een klacht ingediend tegen de intussen gepensioneerde dokter Mortimer en de vruchtbaarheidskliniek.