Facebookbericht komt met hilarische oplossing tegen de hitte: de koelcel van Colruyt kg

25 juli 2018

11u54

Bron: Facebook 0 Bizar Een populair bericht op Facebook nodigt mensen uit om morgennamiddag afkoeling te zoeken in de koelcel van Vlaamse Colruyt-filialen. Voor velen blijkbaar een heel aanlokkelijk idee, aangezien het event online al ruim duizend geïnteresseerden lokte. Hoeveel mensen daadwerkelijk afzakken naar de supermarkt om daar te vertoeven in de ijskoude koelcel, valt af te wachten.

Met de aanhoudende hitte is de doorsnee Vlaming allicht hopeloos op zoek naar verfrissing. Volgens een bericht op Facebook is de oplossing simpel: je duikt gewoon de koelcel van de lokale Colruyt in. Het Facebook-event roept Vlamingen op om morgen tussen 14 en 16 uur de frisse ruimte van de supermarkt een bezoekje te brengen. “Dus haal die zomerse kledij boven en breng ook je unicorn, roze flamingo, zwembandjes, bikinilijft en sixpack [mee]”, klinkt het in het bericht.

Aanvankelijk richtte het event zich op de Colruyt in Sint-Truiden, maar inmiddels werd het evenement uitgebreid naar alle vestigingen in Vlaanderen “wegens blijvend groeiende belangstelling”. Luc Moens, de manager van de vestiging in Sint-Truiden, verwelkomt de "heethoofden". "Wij hebben het evenement alvast niet georganiseerd", zegt Moens tegenover De Morgen. "Maar laat de mensen maar komen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd."

Op moment van schrijven klokt het event af op meer dan duizend 'geïnteresseerden'; iets meer dan tweehonderd gebruikers lieten alvast weten aanwezig te zijn.