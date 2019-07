Extreem zeldzame Pokémon-kaart (60.000 dollar) kwijtgeraakt in de post Christian Born

10 juli 2019

14u24

Bron: AD.nl 0 Bizar Een Pokémon-kaart met een waarde van 60.000 dollar (zo’n 53.500 euro) is spoorloos verdwenen. De extreem zeldzame ‘Trainer No. 3'-kaart werd intercontinentaal per post verstuurd en is onderweg kwijtgeraakt, meldt Polygon. Het internet is collectief in shock.

Hoe een kaart zo’n waarde kan hebben? Het Pokémon-kaartspel is populair als spel, maar nog populairder onder gepassioneerde verzamelaars. Sommige kaarten zijn zo zeldzaam dat ze tienduizenden euro's waard zijn. In dit geval gaat het om een extreem gelimiteerde uitgave die alleen op een Japans toernooi in 1999 aan de speler met de derde prijs werd gegeven. Het lijkt erop dat er maar één exemplaar van is. En die is nu kwijt.

De kaart werd via eBay voor 60.000 dollar verkocht en ging met het Amerikaanse postorderbedrijf USPS op weg naar de nieuwe eigenaar. De verkoper was niet dom en verzekerde het stukje papier voor zo’n 50.000 dollar, wat overigens het maximale bedrag is. Bij aankomst ontbrak de kaart, maar wat veel erger was: de nieuwe eigenaar had al getekend voor het pakket, waardoor de verzekering geen geld kan uitkeren.

Verzekering

Verzamelaars zeggen geen idee te hebben wat er is gebeurd, ook de oorspronkelijke eigenaar snapt er niks van. “Ik weet niet of de kaart gestolen is of gewoon kwijt is geraakt. Het kan zijn dat een medewerker de verzekering op één van de pakketten heeft gezien en het pakketje met de kaart vervolgens ontvreemd heeft, maar dan is de kaart niks meer waard”, zegt die tegen Polygon. Omdat de kaart zo zeldzaam is, is het stukje papier immers niet (openbaar) te verkopen. “Alle databases slaan groot alarm als zo’n kaart ineens opduikt. Je kan deze kaart niet publiekelijk verkopen.”

Hoe dan ook, de rechtmatige eigenaren hebben een beloning van 1.000 dollar uitgeloofd voor de gouden tip. Ze gaan geen gang naar de rechter maken, omdat er waarschijnlijk geen zaak is. “Ik wil gewoon die kaart terug.”