“Extreem geil, agressief en moe”: hersentumor ter grootte van sinaasappel zorgt voor opmerkelijke gedragsveranderingen

“Ik was altijd heel makkelijk in de omgang, maar ineens werd ik een ander mens.” Het verhaal van de Britse man begon in 2014 toen hij een opmerkelijke persoonlijkheidsverandering doormaakte. “Ik werd heel de tijd moe, geil en agressief”, maar de alarmbellen gingen pas af toen ook zijn reuk- en gezichtsvermogen verslechterden.

De diagnose was pijnlijk voor Shaun, een tumor met het formaat van een sinaasappel was de oorzaak van zijn opmerkelijke kwalen. De man is na de ontdekking succesvol geopereerd, maar was naar eigen zeggen “doodsbang”. De tumor mag dan wel zijn, toch is Shaun nog niet helemaal gerustgesteld. Volgens hem zijn er nog altijd kleine kankersporen in zijn hersenen aanwezig waardoor hij zich regelmatig laat scannen.