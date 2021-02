Exclusieve wolkenkrabber in Manhattan kraakt onder de klachten van steenrijke bewoners

432 Park Avenue, New York City. Deze wolkenkrabber is een van duurste woonplekken ter wereld en was eventjes zelfs het hoogste bewoonde gebouw op onze aardbol. Het uitzicht over Manhattan is fenomenaal, de prijs ook. Maar al die miljoenen garanderen blijkbaar geen kommerloze investering. Het regent klachten van bewoners over de kwaliteit van het gebouw. Miljardairs als Jennifer Lopez kochten een stulpje, maar de zangeres deed het snel weer van de hand.

De woontoren aan Park Avenue is 426 meter hoog en ligt pal in Manhattan, niet ver van Central Park. Het prestigieuze bouwproject met maar liefst 85 verdiepingen en 104 wooneenheden ging in 2011 van start en werd eind 2015 voltooid. In New York is alleen het One World Trade Center nog hoger. Het is de smalste wolkenkrabber van die hoogte ter wereld. Even bestond er ook geen enkel hoger gebouw met enkel residentieel gebruik op onze planeet. Het ontwerp is van de Uruguayaanse architect Rafael Viñoly. Geschatte kostprijs: ruim 1 miljard euro. Een appartement in zo’n gebouw in Midtown Manhattan, dat kunnen enkel de rijken der aarde zich permitteren. Interesse genoeg: in oktober 2013 was de helft van de wooneenheden al de deur uit.

Ruim vijf jaar na de oplevering klagen heel wat bewoners steen en been. Ze liggen ze in de clinch met de ontwikkelaars en ook met elkaar, schrijft de New York Times. De krant kon schadeclaims van miljoenen dollars inkijken, over waterschade door loodgieterij en mechanische problemen, over frequente storingen van de liften, over krakende muren. Alles zou kunnen worden teruggevoerd tot wat het gebouw zo uniek én duur maakt: de uitzonderlijke hoogte. Maar deze gebreken doen zich volgens ingenieurs niet enkel in de woontoren aan Park Avenue voor, maar ook in andere nieuwe wolkenkrabbers die nog niet opgetrokken zijn volgens de recente bouwtechnische doorbraken.

Volledig scherm © Photo News

Opvallend is dat de miljardair-kopers anoniem wensten te blijven en hun appartement aankochten via slapende vennootschappen. Wél bekend is dat Jennifer Lopez en Alex Rodriguez er zich eentje van 370 m² aanschaften in 2018 voor een slordige 12,75 miljoen euro, maar ze verkochten het alweer een jaar later. In totaal zou de verkoop van alle appartementen meer dan 2,5 miljard euro moeten opbrengen. De wolkenkrabber is op dit moment nog niet volledig uitverkocht. In 2016 ging het penthouse op de 85ste verdieping van de hand voor zo’n 73 miljoen euro.

“Ik was ervan overtuigd dat dit het beste gebouw in New York zou zijn”, zei Sarina Abramovich, een van de eerste bewoners van 432 Park. “Ze factureren het nog altijd als een geschenk van God aan de wereld, maar dat is het niet.” Zij zat met haar man, Mikhail Abramovich, in de olie- en gasindustrie. Ze zijn gepensioneerd en kochten een appartement van 325 m² in de woontoren voor ongeveer 14 miljoen euro, weet de New York Times. Ze wilden een tweede optrekje dicht bij hun volwassen kinderen.

Volledig scherm Zicht vanop de 75ste verdieping van de woontoren. © AFP

Maar Sarina Abramovich was al van dag 1 ontgoocheld in de luxueuze aankoop. Toen ze begin 2016 vanuit Londen afreisde om in haar appartement in Manhattan te trekken, stelde ze vast dat zowel haar wooneenheid als het hele gebouw nog niet was afgewerkt. Ze werd in een goederenlift naar haar nieuwe stulpje gebracht. En toen begonnen de problemen nog maar. Met twee waterlekken in november 2018 en twee van de vier liften die wekenlang defect waren. Het appartement van Abramovich enkele verdiepingen lager liep door het lek waterschade van, naar schatting, meer dan 400.000 euro op. En zij is niet de enige, zo blijkt uit documenten die de New York Times kon inkijken. Een telg van de Beckmann-familie, eigenaars van het bekende tequilamerk Jose Cuervo, had in 2016 een deal van 38,5 miljoen euro voor een appartement op een van de bovenste verdiepingen, maar wou afhaken wegens “catastrofale waterschade”. De zaak werd een jaar later in stilte geregeld.

Alle wolkenkrabbers wiegen in de wind, maar hoe hoger, hoe sterker die invloed. De avond van 31 oktober 2019 zat een bewoner bijna 1,5 uur vast in de lift, die door een windvlaag was uitgevallen. Ook andere woontorens in New York zijn daar onderhevig aan.

Volledig scherm © Photo News

Verder klaagden bewoners van ‘432 Park’ over krakende, bonkende en klikkende geluiden in hun appartementen. En over een prullenbak “die klinkt als een bom” telkens als er afval wordt ingegooid, zo blijkt uit aantekeningen van een vergadering van eigenaren in 2019.

De problemen gingen ook nog eens gepaard met aanzienlijke bijkomende kosten voor de eigenaars. De jaarlijkse gemeenschappelijke kosten stegen in 2019 met 40 procent. De verzekeringsbijdrage voor het gebouw is in twee jaar tijd verdrievoudigd, zo bleek in 2020.

Volledig scherm De skyline van Manhattan, met links de wolkenkrabber aan 432 Park Avenue. © Photo News

Het gebouw herbergt ook een privérestaurant van sterrenchef Shaun Hergatt. Werd de bewoners eind 2015 nog gevraagd om daar jaarlijks minstens 1.000 euro te spenderen, dan werd die vraag dit jaar opgetrokken tot 12.500 euro, ook al is het restaurant nauwelijks open door de coronapandemie. Ontbijt is bovendien niet langer gratis.

De problemen zaaien ook verdeeldheid onder de bewoners, van wie de meesten het grootste deel van het jaar elders wonen. “Iedereen haat elkaar hier”, vat Abramovich het bondig samen. Maar publieke discussies worden vermeden. Schrik dat haar aankoop in waarde zal dalen, heeft ze niet, omdat ze niet uit was op winst. Ze weigert nu de recente bijkomende jaarlijkse kosten te betalen, wat haar op 68.000 euro aan vergoedingen en intrest kan komen te staan. Dat is meer dan het dubbele van wat een gemiddeld gezin in de Bronx per jaar verdient. Het gaat haar om het principe, beweert ze. “Alles hier was camouflage. Als ik toen had geweten wat ik nu weet, zou ik nooit hebben gekocht.”

Volledig scherm De 432 Park Avenue-toren. © cc - steven lek