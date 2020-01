Excentrieke Japanse miljardair zoekt vriendin voor reis rond de maan LH

13 januari 2020

10u50

Bron: Reuters, The Guardian 0 Bizar De Japanse miljardair Yusaku Maezawa zoekt naar een “speciale vrouw”, die hij wil meenemen op een reis rond de maan. Het koppel zal in 2023 plaatsnemen in de Starship-raket van Tesla-baas Elon Musk. Maezawa’s opmerkelijke zoektocht wordt het onderwerp van een tv-show in zijn thuisland.

44-jarige Maezawa, die zijn vermogen vergaarde door zijn online modewinkel Zozo - de grootste van Japan - te verkopen, is op zoek naar alleenstaande vrouwen die minstens 20 jaar oud zijn, een “positieve persoonlijkheid” en interesse in ruimtereizen hebben.



“Ik ben mijn leven aan het heropstarten. Ik ben nu 44 jaar. Naarmate gevoelens van eenzaamheid en leegte langzaam over me heen komen, is er één ding waar ik aan denk: van een vrouw houden”, schrijft Maezawa op een website voor sollicitanten. “Ik wil een levenspartner vinden. Samen wil ik onze liefde vanuit de ruimte schreeuwen”, vervolgde Maezawa, die in 2023 als eerste privépassagier van Musks ruimtebedrijf SpaceX rond de maan wil vliegen. De Japanse miljardair meldde zich daarvoor in 2018 aan.

Wereldvrede

Kandidaten moeten “geïnteresseerd zijn om de ruimte in te gaan”, in staat zijn om deel te nemen aan de voorbereidingen en “iemand zijn die wereldvrede wenst”, aldus de website nog. Aanvragen kunnen tot 17 januari ingediend worden, eind maart wil Maezawa zijn partner selecteren.

Maezawa beloofde vorige week nog in totaal 8 miljoen euro weg te geven aan Twitter-gebruikers in het kader van een “serieus sociaal experiment”. Duizend mensen krijgen elk 1 miljoen yen, omgerekend ruim 8.000 euro. Om in aanmerking te komen, moesten ze enkel zijn tweet delen.



Vorig jaar deed Maezawa een gelijkaardige stunt, maar toen was hij iets zuiniger. Hij verdeelde toen tot 100 miljoen yen (ruim 800.000 euro) onder honderd volgers. Zijn tweet werd het meest gedeelde bericht ooit op Twitter.