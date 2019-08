Ex-werknemer ziekenhuis aan de haal met loper: 140.000 euro om alle sloten te vervangen jv

20 augustus 2019

11u50

Bron: Telegraph 0 Bizar Het Royal Derby Hospital moest meer dan 140.000 euro uitgeven om alle 1.500 sloten van het complex in het Britse Derby te vervangen. Een dief was aan de haal gegaan met de loper. Het ging om een ex-werknemer met kennis van binnenuit.

Gareth Parkin (36) kende het Royal Derby Hospital op zijn duimpje. Hij had er vier jaar als onderhouds- en tuinman gewerkt. Drie jaar na zijn ontslag begon hij in het hospitaal diefstallen te plegen met de loper die hij gestolen had.

Het ziekenhuis moest daarom alle sloten vervangen. Dat waren er meer dan 1.500. Geraamde kostprijs volgens directeur Simon Marriott: meer dan 140.000 euro. “Een bedrag dat het ziekenhuis zich niet kan permitteren”, aldus Marriott.

Parkin ging kantoren van dokters binnen en stal onder meer de handtassen van drie vrouwelijke artsen. Met de bankkaarten kocht hij zaken aan die hij dan weer verkocht om zijn drugsverslaving te financieren.

De dief werd veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en drie maand.