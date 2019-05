Ex-spoorbaas Marc Descheemaecker voert campagne vanop... treinspoor Sven Van Malderen

Bron: Twitter 11 Verkiezingen Opvallen in de kiescampagne, het blijft een heikele opgave. Twee N-VA-leden vonden er niet beter op dan hun boodschap over te brengen vanop... een treinspoor. Nochtans zijn er de voorbije tijd genoeg controles en sensibileringscampagnes geweest om het spoorlopen te ontmoedigen.

Des te stuitender is dat net Marc Descheemaecker zich aan deze praktijk bezondigt. Hij is in het verleden zelf spoorbaas geweest en zou dus meer dan wie ook de risico’s ervan moeten kennen.

Samen met Kathleen Depoorter roept Descheemaecker de NMBS op om reizigers te vervoeren in de Gentse haven. Alleen dreigt de kern van die boodschap nu wat verloren te gaan. “Anders gaan we met z’n tweeën in het spoor staan, dan krijgen we zeker veel aandacht”, merkte Stationschef op Twitter alvast op.

Descheemaecker duwt de Europese lijst voor N-VA, Depoorter staat op de vierde plaats voor de Kamerlijst in Oost-Vlaanderen.

Anders gaan we met z’n tweeën in het spoor staan, dan krijgen we zeker veel aandacht 🙄@nmbs @Infrabel_NL pic.twitter.com/PasH6eqgvY Stationschef(@ StationschefBMO) link