Ex-spoorbaas Marc Descheemaecker voert campagne vanop... treinspoor Marc Coppens / Sven Van Malderen

24 mei 2019

12u13 11 Verkiezingen Opvallen in de kiescampagne, het blijft een heikele opgave. Marc Descheemaecker (lijstduwer bij de opvolgers op de Europese lijst voor N-VA) en Kathleen Depoorter (4de kandidaat op de Kamerlijst voor N-VA) vonden er niet beter op dan hun boodschap over te brengen vanop... een treinspoor. Opvallend, want Descheemaecker was negen jaar gedelegeerd bestuurder bij de NMBS en ondersteunde altijd de Infrabelcampagnes tegen spoorlopen.

“Ik ben altijd een groot voorvechter van spoorveiligheid geweest”, reageert Descheemaecker. “Het gaat om een niet-gebruikte spoorlijn in de Gentse haven op een tiental meter van een lijn die wel nog in gebruik is. We staan op veilige afstand. In het verleden stonden al zangeressen en BV’s foto’s te nemen op duidelijk herkenbaar gebruikte spoorlijnen, dat was hier niet het geval. Ik zal nooit op een actieve spoorlijn gaan staan, laat dat duidelijk zijn.”

“Het risico op copycatgedrag? Het is niet omdat Marc Descheemaecker en Kathleen Depoorter een foto maken, dat dan plots de hele bevolking op de sporen gaat lopen. De boodschap die we wilden meegeven, is dat het spoor in de Gentse haven veel meer zou kunnen worden gebruikt. Op dit moment is de ontsluiting van de Gentse haven heel rudimentair voor het vrachtvervoer en niet bestaande voor het personenvervoer. Wij pleiten ervoor om het bestaande spoorwegnet nu te gebruiken en niet te wachten op de resultaten van een studie, want dan zijn we weer tien jaar verder.”

Infrabel reageert afgemeten. “Spoorlopen is verboden”, zegt Thomas Baeken. “Dat het om een ongebruikte lijn gaat? De algemene regel is dat de sporen van Infrabel privaat domein zijn. Daar mag je als onbevoegde sowieso niet komen. Dat er massaal wordt gereageerd, is misschien wel het gevolg van onze jarenlange sensibilisering tegen spoorlopen. Wie wordt betrapt, riskeert sowieso een boete.”

Anders gaan we met z’n tweeën in het spoor staan, dan krijgen we zeker veel aandacht 🙄@nmbs @Infrabel_NL pic.twitter.com/PasH6eqgvY Stationschef(@ StationschefBMO) link