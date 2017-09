Ex-roker met zware hoest gaat naar de dokter. Het resultaat van het onderzoek is verbijsterend EB

12u05

Bron: Daily Mail 0 thinkstock Archiefbeeld. Bizar Een longtumor. De dokters konden weinig anders concluderen toen een 47-jarige ex-roker met een zware hoest zich aanbood voor een onderzoek in een hospitaal in Manchester. De donkere vlek op de röntgenfoto's wees inderdaad in die richting. Tot verder onderzoek uitsluitsel bracht. Bleek dat de patiënt veertig jaar geleden een verkeerskegeltje van Playmobil had ingeslikt of opgesnoven.

De 47-jarige klusjesman, wiens identiteit niet bekend wordt gemaakt, moest het jongste jaar almaar meer hoesten. Via zijn huisarts belandde de ex-roker in het Wythenshawe Hospital in Manchester. Daar wezen röntgenfoto's duidelijk in de richting van een longtumor. Een CT-scan leidde tot dezelfde conclusie. Verder onderzoek - een bronchoscopie - wees dan weer op de aanwezigheid van een 'vreemd lichaam' in de long van de patiënt.



Dat voorwerp werd vervolgens met succes verwijderd. Het bleek om een plastieken verkeerskegeltje van Playmobil te gaan. Op zijn zevende verjaardag had de patiënt een set van dat speelgoed gekregen. Al snel daarna moet dat ding in zijn luchtwegen en vervolgens in de longen zijn beland.

Uitzonderlijk

Volgens de artsen is het erg ongewoon dat dit voorwerp zo lang onopgemerkt is gebleven en dat de patiënt er nu pas last heeft van gekregen. "Vermits hij op jonge leeftijd de verkeerskegel heeft ingeslikt of opgesnoven, is het ding als het ware vergroeid met zijn ademhalingssysteem. Meestal verlaten die objecten via 'natuurlijke weg' het lichaam." De dokters hebben het geval beschreven in het gezaghebbende British Medical Journey, net omdat het zo uitzonderlijk is.



En de patiënt? Hij stelt het goed, is verlost van zijn hoest en heeft geen tumor in de longen.

