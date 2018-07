Ex-pornoster moet borstoperatie ondergaan nadat ze geraakt wordt door puck tijdens ijshockeywedstrijd bvb

30 juli 2018

11u59

Bron: Daily Mirror, LADbible 0 Bizar Mia Khalifa, d e 25-jarige Amerikaans-Libanese ex-pornoster die nu werkt als sportjournaliste, moet een operatie ondergaan om haar borstimplantaat te laten herstellen. Tijdens een ijshockeywedstrijd werd een van haar borsten geraakt door de puck waarmee gespeeld werd.

Mia Khalifa was eerder dit jaar gaan kijken naar een ijshockeywedstrijd van de Stanley Cup Playoffs. Tijdens het supporteren voor de Washington Capitals tegen Tampa Bay Lightning werd ze plots geraakt door een puck, die met een snelheid van bijna 130 kilometer per uur haar richting uitkwam. Haar borst werd geraakt door de 170 gram zware schijf, waardoor haar borstimplantaat scheurde.

Souvenir

“De puck vloog over het glas waarachter ik zat. Ik had die echt niet zien aankomen”, vertelt Khalifa aan de Daily Star Online. “Ik greep mijn borst vast en wilde die niet meer loslaten. Het voelde alsof het bloed er zou uitspuiten als ik zou loslaten.” De puck nam ze mee naar huis als souvenir.

"De moeite waard"

"Mijn linkerborst is een beetje 'leeggelopen'. Ik zal het volgend jaar laten herstellen", aldus de vrouw.

Khalifa postte meteen een foto op Instagram waarop ze haar borsten vastgrijpt, met de tekst: “Ik werd tijdens de wedstrijd geraakt door de puck en ik ben er 80% zeker van dat het een implantaat heeft doen scheuren. Maar het goede nieuws is, ik heb een gebruikte puck van de Stanley Cup Playoffs in handen. Dat is de moeite waard!”

Also, I got hit in the boob with a puck during the game, and I’m 80% sure it ruptured an implant. But the good news is, I got a game used puck from a Capitals Stanley cup playoff game. Worth it. Een foto die is geplaatst door null (@miakhalifa) op 18 mei 2018 om 17:46 CEST