Ex-model wil hond aaien, maar wordt in gezicht gebeten. Baasje gaat er zo snel mogelijk vandoor Sven Van Malderen

20 augustus 2018

16u32

Bron: Daily Mail 0 Bizar Serieus schrikken was het voor een voormalig model in Arvada (Colorado): ze wilde in een restaurant een husky aaien, maar die beet haar in het gezicht. De politie verspreidde de beelden om het baasje terug te vinden, de vrouw in kwestie gaf zichzelf uiteindelijk aan.

Op de beelden van 7 augustus is te zien hoe de dame haar hoofd wel heel dicht bij de hond hield. Het blonde baasje bekommerde zich even om het slachtoffer, maar gaat er dan zo snel mogelijk vandoor.

De vrouw raakte gewond aan het oog, dokters verwachten wel dat haar zicht op termijn zal herstellen. Ze moest ook plastische chirurgie ondergaan.

Het slachtoffer wilde ook graag weten of de viervoeter aan hondsdolheid leed. Om die vraag op te helderen, verspreidde de politie de bewakingsbeelden van het restaurant.

Pleeghond

"Het was een pleeghond", aldus de eigenaars van Rockabillies. "De vrouw die gebeten werd, overwoog zelfs om hem te adopteren. Maar daar zal ze nu wel van afgestapt zijn."

Na meer dan een week kwam het tijdelijke baasje met de hond boven water. De test kon nu dus uitgevoerd worden. "Straf dat dit bij ons kon gebeuren. We hebben nooit eerder problemen gehad met honden op ons terras. De veiligheid van onze klanten komt echter op de eerste plaats, vandaar dat we nu een bordje geplaatst hebben. Honden zijn niet langer welkom op het terras. En we hopen uiteraard dat het slachtoffer volledig zal herstellen."

"Verrast dat ze zo snel weg was"

Het baasje van de hond zal zich binnenkort voor de rechtbank moeten verantwoorden. ."Het verraste ons dat die vrouw zo snel weg was, ze was beter nog wat gebleven om het slachtoffer bij te staan", besluiten de eigenaars.

In de reacties op het filmpje klinkt echter vooral onbegrip voor het slachtoffer. "Het is toch geweten dat je je gezicht nooit dicht bij een hond mag brengen, zeker als je die niet kent."