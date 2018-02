Ex-agent van 180 kilo die overgewicht aan job wijt, stapt naar rechter TTR

Bron: New York Post 0 Bizar Een donut te veel gegeten? Daar is volgens Jose Vega, een 46-jarige Amerikaanse ex-agent, geen sprake van. Toen de New Yorker bij de politie startte woog hij ongeveer 90 kilogram. De man kwam in een jaar tijd maar liefst 70 kilogram aan. Intussen weegt de 1.78 meter lange Vega 180 kilogram. De man die zo dik was dat hij op 43-jarige leeftijd al met pensioen werd gestuurd, klaagt nu de stad New York aan.

“Ik wilde een hoge functie op de afdeling moordzaken”, vertelt Vega aan The New York Post. Maar aan die carrièredroom kwam abrupt een einde toen hij door zijn zwaarlijvigheid drie jaar geleden met pensioen werd gestuurd. De New Yorker wijt zijn gewichtstoename vooral aan stress op het werk, want zijn eetgewoontes zouden “er niets mee te maken hebben”.

Door zijn overgewicht kampt de obese Vega nu ook met hartproblemen. Volgens hem is de stad New York daarvoor verantwoordelijk. Vega, die in 2014 naar huis werd gestuurd met een invaliditeitspensioen van 4.000 dollar per maand, stapte naar de rechter omdat hij 6.200 dollar - omgerekend zo'n 5.000 euro - wil.

Volgens zijn advocaat Warren Roth heeft zijn cliënt af en toe ongezond gegeten, maar is dit normaal onder agenten. “Het is makkelijker om even iets te eten bij McDonald’s als je het erg druk hebt”, aldus Roth.

Volgens een medisch rapport was amper tien procent van zijn overgewicht te wijten aan stress. De rest is gewoon vraatzucht, maar dat blijft Vega halsstarrig ontkennen. Zijn dagelijkse menu bestaat naar eigen zeggen vooral uit fruit en groenten. “Enkel op maandag durf ik te zondigen”, beweert de zwaarlijvige ex-agent.