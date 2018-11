Even terreuralarm in Nederlandse stad om ‘dildopakketje’: “Het was bedoeld als grap, maar het pakte helaas verkeerd uit” Paolo Laconi

23 november 2018

23u00

Bizar En of het chaos was toen vorige maand een verdacht pakket gevonden werd voor het provinciehuis in het Nederlandse Lelystad. Uiteindelijk bleek er in het pakketje geen bom, maar wel een enorme dildo te zitten. De Nederlandse Dorien Schrader (55) heeft spijt van de actie. "Het was bedoeld als grap, maar het pakte helaas verkeerd uit."

Toen het pakket op maandag 22 oktober even na vijf uur ‘s ochtends gevonden werd, vreesden de autoriteiten voor een terreuraanslag. De chaos was groot en Lelystad raakte helemaal ontregeld. De omgeving van het provinciehuis werd urenlang afgezet, de nabijgelegen rechtbank en perrons op het station werden afgesloten. Ook bussen mochten tijdelijk niet rijden. De Nederlandse Explosieven Opruimingsdienst werd ingeschakeld. Uiteindelijk bleek het pakketje ongevaarlijk. Er zat een gigantische dildo in.

Edelherten

Een opmerkelijke ‘grap’ van vijf activisten die strijden tegen het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen, blijkt nu. Kort ervoor had de provincie besloten om zeker duizend edelherten in dat Nederlandse natuurgebied te laten afschieten. Het gaat om drie vrouwen uit Emmeloord, Schagen en Amsterdam en om twee mannen uit Lelystad. Ze zijn deze week opgepakt en verhoord, op 4 januari moeten ze voor de rechter komen.



Eén van hen, Dorien Schrader (55), heeft de schrik er nog flink in zitten. Gisterenmiddag werd ze bevrijd uit haar politiecel. Twee dagen geleden stonden agenten bij het krieken van de dag voor haar deur. “Ik werd afgevoerd naar het bureau en in een cel gestopt”, vertelt ze aan het AD. “Een paar uur later ben ik verhoord. Ik heb alles opgebiecht.”

“Wat ben je toch een lul”

De boodschap van de enorme dildo was gericht aan de Flevolandse gedeputeerde Harold Hofstra. “Met de leus, wat ben je toch een lul om bijna 2.000 herten af te schieten”, legt de Nederlandse uit op Facebook. “We dachten: ‘de doos wordt opengemaakt en dan vliegt er een mega dildo uit, grappig’. We hadden echt niet nagedacht over de consequenties. Pas de dag erna zagen we wat het teweeg had gebracht en schrokken we onze hartstikke dood.” Welke straf ze ook krijgt, de activiste zal die aanvaarden. “Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten”, schrijft ze nog. “Helaas, het zij zo. Dom, dom, dom.”