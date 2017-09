Even paniek om 'bebloede' BMW in Berlijn, maar "slechte smaak is niet strafbaar" ADN

12u31

Bron: BILD 6 Twitter Bizar Toen een taxichauffeur afgelopen zondag in de vroege uurtjes in Berlijn een witte BMW X6 passeerde met grote bloedspatten op de zij - en achterkant, kon hij zijn ogen niet geloven. Heeft die auto iemand aangereden, of erger doodgereden? Het ergste vrezend, belde de taxichauffeur onmiddellijk de politie.

Niet veel later kon de politie de 'bebloede' BMW lokaliseren en reden agenten de wagen klem. Heel snel bleek echter dat er geen verschrikkelijk ongeval was gebeurd. Het bloed rond de wielkast bleek een sticker. Hoe opvallend ook, de automobilist hoeft geen onderzoek te vrezen. "Slechte smaak is geen strafbaar feit", verklaarde de woordvoerder van de politie.

