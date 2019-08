Ervaren ongediertebestrijder ontdekt huis vol bedwantsen: “Nog nooit zoiets gezien” LH

28 augustus 2019

19u06

Bron: Story Trender, The Daily Mail 8 Bizar Rory McCarty (50) is al 25 jaar ongediertebestrijder. Toen hij vorige maand moest uitrukken naar een huis in de Amerikaanse staat Maryland, zag hij echter iets wat hij nooit zal vergeten.

In juli werd de eigenaar van het bedrijf Bugs Boys Pest Control opgeroepen voor ongedierte in een huis. Toen hij de matras omdraaide, ontdekte hij een gigantisch bedwantsenleger dat de hele kamer had bezet. De insecten zaten niet alleen onder de matras want toen McCarty de zetel onderzocht, kropen er honderden bedwantsen weg. Ze hadden zich over het volledige huis verspreid.

In een video die McCarty deelde op zijn Facebookprofiel is te horen dat hij zijn personeel vraagt afstand van het bed te houden. “Oh mijn god. Ik heb nog nooit zoiets gezien", zegt de ervaren ongediertebestrijder ook. Hij bevestigde aan een nieuwsgierige Facebookvolger dat de eigenaar nog op de matras sliep ondanks het feit dat bedwantsenplaag duidelijk zichtbaar was.

Moeilijkste ongedierte om te bestrijden

Zelfs Rory, die al 25 jaar in de ongediertebestrijding werkt, was geschokt toen hij het tafereel aanschouwde. “Bedwantsen zijn een van de moeilijkste en duurste ongedierte om vanaf te geraken”, legt hij uit aan Story Trender. “Ik doe dit al 25 jaar en het verbaast me nog steeds om erge plagen te zien, maar ik vind het nog altijd spannend, alsof het de eerste keer is dat ik ze zie.”

Bedwantsen zijn zo goed als niet uit te roeien zonder professionele hulp. Ook in ons land zien ongediertebestrijders een piek in het aantal aanvragen. Bedwantsen worden aangetrokken door de CO2 die we tijdens het slapen uitademen, onze lichaamswarmte en bepaalde geurstoffen. Ze kruipen via de poten van ons bed of langs de muur naar boven, lopen tot zelfs 30 meter per nacht en doen zich uiteindelijk tegoed aan ons bloed. Bedwantsen kunnen jeukende bulten veroorzaken. Die jeuk kan tot een week aanhouden.