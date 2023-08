Erin (38) is vrouw met langste baard ter wereld: “Vroeger schoor ik me drie keer per dag”

Erin Honeycutt (38) mag zich voortaan de vrouw met de langste natuurlijke baard ter wereld noemen. Haar exemplaar van 30 centimeter leverde haar een plekje op in het Guinness Book of Records.

De inwoonster van Michigan lijdt aan het polycystisch ovariumsyndroom, een aandoening waarbij te veel mannelijke hormonen aangemaakt worden. Een van de symptomen is ongewenste haargroei.

De baard begon al te groeien toen Honeycutt amper 13 jaar was. “Ik schoor me toen zeker drie keer per dag”, vertelt de vrouw. Na haar tienerjaren had de vrouw er echter genoeg van en liet ze de begroeiing welig tieren.

Op 8 februari nam ze het wereldrecord officieel over van de 75-jarige Vivian Wheeler. Zij was met haar baard blijven steken op 25,5 centimeter.

Lijdensweg

Honeycutt heeft op medisch vlak al een hele lijdensweg afgelegd. Vijf jaar geleden moest een deel van haar been geamputeerd worden nadat ze de ziekenhuisbacterie opgelopen had. Later volgde nog een ooginfarct, waardoor ze haar centraal zicht kwijtspeelde. “Gelukkig is mijn perifeer zicht (waardoor ze bijvoorbeeld nergens tegenaan loopt; nvdr) wel nog perfect”, klinkt het.

Die positieve ingesteldheid houdt Honeycutt overeind. “Dokters hebben me verteld dat ik 3 procent sneller zal genezen als ik het leven door een roze bril blijf bekijken, dus daar hou ik me aan. In die rotperiode had ik een cruise geboekt, dat was tenminste iets om naar uit te kijken.”

“Dubbele kin blijft verborgen”

Het gezichtsverlies speelde ook een rol in de beslissing om haar baard te laten groeien. “Ik was benieuwd hoe ik er dan zou uitzien en gelukkig kreeg ik de zegen van mijn partner Jen. Tijdens de coronaperiode gaven mondmaskers mij de gelegenheid om steeds een stap verder te gaan. Zo groeide ook het zelfvertrouwen om mij in de buitenwereld te vertonen.”

De fameuze baard brengt voor- en nadelen met zich mee. “Op deze manier blijft mijn dubbele kin tenminste verborgen”, lacht Honeycutt. “Anderzijds blijf ik er overal in vasthaken. Maar het verheugt me enorm om een wereldrecord te vestigen voor iets waar ik me vroeger voor schaamde. Erkenning is toch altijd leuk?”