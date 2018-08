Eric (22) liet neus en oren amputeren om op een schedel te lijken. En hij is nog lang niet klaar kg

28 augustus 2018

19u08

Bron: Daily Mail, Rionoticias.co 1 Bizar Het is de droom van de 22-jarige Eric Ramírez om eruit te zien als schedel. De tattoo-artiest uit Colombia laat al twee jaar aan zijn uiterlijk sleutelen en koos er onder andere voor om een deel van zijn neus af te snijden, zijn oren te amputeren en zijn gelaat te tatoeëren. Daar stopt het niet.

Eric Yeiner Hincapié Ramírez, ook wel bekend onder de naam ‘Kalaca Skull’, zegt dat zijn obsessie dateert uit zijn jeugd. Als kind al was hij gefascineerd door alles wat met schedels te maken had. Het duurde echter tot na de dood van zijn moeder - die geen voorstander was van de extreme lichaamsversieringen - voor hij het zijn missie maakte om zelf als doodshoofd door het leven te gaan.

Tong gesplitst

Om zijn “droom” waar te maken, onderging Eric al de meest vergaande ingrepen. Zo staat hij vol met tattoo's: hij liet onder andere donkere kringen aanbrengen rond zijn ogen en tekende 'tanden' op zijn wangen. Daarnaast koos hij ervoor om zijn tong tatoeëren met grijsblauwe inkt en in twee te splitsen. Tot slot liet hij het onderste deel van zijn neus en het grootste deel van beide oren amputeren. Hij was de eerste persoon in Colombia die vrijwillig delen van de neus en oren liet afsnijden, wat hem veel media-aandacht opleverde.

Toch is Eric van mening dat de veranderingen die hij aan zijn lichaam aanbrengt een puur persoonlijke zaak zijn. “Het is alsof je een vrouw beoordeelt omdat ze borst- of bilimplantaten laat inbrengen”, aldus de artiest. “Lichaamsaanpassingen zijn een persoonlijke beslissing en mogen niet beoordeeld worden", vertelt hij aan lokale krant Rio Noticias.

"Normaal persoon"

Eric geeft toe dat hij ook heel wat commentaar naar het hoofd geslingerd krijgt wanneer hij over straat loopt. Desondanks plant hij nog verschillende ingrepen om de look van schedel te vervolledigen. Hij besluit dat hij ondanks alles vanbinnen nog dezelfde persoon is gebleven. "Ik ben een normaal persoon die er gewoon heel wat anders uitziet dan meeste andere mensen. Het is zoals een andere manier van denken, kleden, een andere stijl van muziek. Ik voel me goed zoals ik ben", klinkt het.

