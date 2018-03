En toen.. zaten er muizen op de tram! Sabine Van Damme

16 maart 2018

16u17

Bron: Eigen berichtgeving 198 Bizar Je zal het maar tegenkomen. Zit je rustig huiswaarts op de Gentse tram 1, zie je in je ooghoek plots iets bewegen. En 'iets', dat bleken dan twee muizen te zijn. "Witte, tamme muizen", zei de studente, die meteen de chauffeur op de hoogte bracht. Die reageerde laconiek met: "vang ze dan, en breng ze bij mij."

Wat ook gebeurde. De chauffeur zette nadien zijn weg verder met twee witte muizen in een potje op zijn dashboard. Wat er nadien met de beestjes is gebeurd is niet duidelijk. "Hier is alvast niks over het voorval vermeld", lacht Marianne Thysebaert, woordvoerder van De Lijn Oost-Vlaanderen.

"Misschien heeft de chauffeur de beestjes mee naar huis, of heeft hij ze de vrijheid gegeven aan te terminus?" Laat het ondertussen vooral duidelijk zijn dat De Lijn niet kampt met een plaag van ongedierte. Deze beestjes waren - al dan niet per ongeluk - op de tram achtergelaten door iemand die ze als huisdier hield.