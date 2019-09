En plots zit er een poema in de badkamer mvdb

19 september 2019

16u44

Bron: KTVU 0 Bizar Een Amerikaans gezin is met de schrik vrijgekomen nadat ze een opmerkelijke gast in hun woning hadden aangetroffen. Het gezin uit het Californische plaatsje Sonora stond zondagavond oog in oog met een poema.

Het roofdier was binnengeraakt door een terrasdeur die was geopend om wat frisse lucht binnen te laten. Zowel het gezin als de poema zetten het op een lopen toen ze elkaar zagen. Agenten en boswachters kwamen ter plaatse om het dier uit de woning te ontzetten.



De poema was naar de badkamer op de bovenverdieping gekropen en bleef daar. Een agent kon een raam openen waardoor het dier via het dak ontsnapte, tot op de grond sprong en wegliep. Niemand raakte gewond.