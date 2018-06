En plots vallen er zeesterren en octopussen uit de lucht in China Redactie

15 juni 2018

18u15

Bron: Daily Mail 13 Bizar De inwoners van de Chinese kuststad Qingdao werden woensdag verrast door een hevige storm. Die bracht naast hevige wind, regen en hagel nog een andere, wel erg bizarre neerslagvorm mee: in de stad regende het ook zeedieren.

De enorm krachtige wind deed in de Gele Zee voor de Chinese kust een waterhoos ontstaan: die zoog vissen, octopussen en andere zeedieren op, die vervolgens door de wind honderden meters tot zelf kilometers ver aan land geblazen werden. Socialemediagebruikers deelden foto’s van het bizarre spektakel met de hashtag "zeevruchtenregen".

De Chinese weerdienst deelde zelf enkele foto’s van het bizarre evenement.

Het is niet uitzonderlijk dat tornado’s zeedieren honderden kilometers ver meenemen. In 2017 regende het nog vissen in het Mexicaanse stadje Tampico en in 2008 raakte de Indiase stad Kerala bedolven onder de vis na een hevige storm.