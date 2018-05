En plots klampt een bijenzwerm zich vast aan een trampaaltje Bart Boterman

11 mei 2018

18u04

Twee imkers en een patrouille van de politiezone Westkust hebben donderdag een eigenaardige klus voor hun rekening genomen. Bij een tramoversteekplaats in de Elisalaan in Nieuwpoort-Bad klampten zich een hele kolonie werkbijen met koningin vast aan een trampaaltje. Een schijnbaar gevaarlijk fenomeen voor voorbijgangers.

De politie riep de hulp in van twee imkers om de bijen, een beschermde diersoort, van het zogenoemde omega-paaltje over te lokken in een bijenkorf. Volgens imker Luc Sansen uit Diksmuide ontsnapt een bijenzwerm uit een korf bij een imker wanneer er een nieuwe koningin bijkomt. “Dan vertrekt de eerste koningin met haar hele zwerm, soms tot 30.000 bijen groot, richting een nieuwe plaats”, licht Sansen toe. De riskante onderneming werd zonder bijensteken tot een goed einde gebracht.

"Wanneer de bijen aan een tak hangen, moet je er een korf onder hangen en schudden zodat de werkbijen erin kruipen. Meestal volgt de koningin. De diertjes zijn dan blij dat ze een nieuwe thuis hebben gevonden. In het geval van Nieuwpoort en onbeweegbare paaltjes moet men een deel van de bijen met een borsteltje in de korf vegen zodat de rest volgt. De korf moet wel een dag blijven staan”, legt Sansen uit. In sommige gevallen is dat een gevaarlijke klus. “Maar pas wanneer er veel honing is, worden bijen echt agressief. Imkerkledij is wel altijd aangewezen”, besluit Luc Sansen, de voorzitter van Bijenbond IJzervallei.