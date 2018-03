En dan sta je als agent plots oog in oog met dit mvdb

22 maart 2018

08u42 0 Bizar Agenten van de Spaanse politiedienst Guardia Civil keken maandavond vreemd op toen ze langs de weg nabij de stad Badajoz een nijlpaard aantroffen. Het beest bleek ontsnapt uit een circus in de buurt.

Om het dier te vangen moesten de agenten secuur te werk gaan. Een volwassen nijlpaard weegt anderhalve ton en geldt als erg gevaarlijk. Nijlpaarden lopen ondans hun zware lijf en korte benen makkelijk 30 km per uur. De klus werd zonder problemen geklaard. Achteraf werd deze foto verspreid via sociale media. De Guardia Civil onderzoekt hoe het dier uit zijn kooi is ontsnapt.

Spaanse circussen liggen al jaren onder vuur wegens de vaak erbarmelijke omstandigheden waarin de dieren moeten leven.