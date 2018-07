En dan kom je als wielertoerist dit 'verkeersbord' tegen Frederique Rijneveen

09 juli 2018

20u42

Bron: AD.nl 5 Bizar Langs de smalle weg van de Noorddijk in de Nederlandse badplaats Rockanje staat sinds kort een bijzonder 'verkeersbord'. Volgens het zelfgemaakte ronde bord geldt hier een verbod voor wielrenners.

Piet Jongepier, een fanatieke fietser, merkte het op toen hij op de Noorddijk reed. "Ik stapte af, omdat ik het nog nooit eerder had gezien. Het is mooi gemaakt, maar ik had snel door dat het nep was'', vertelt hij aan onze collega's van het Algemeen Dagblad (AD). "Volgens mij is de fietser zelfs met de hand geschilderd."

Klachten

Rockanje behoort tot Westvoorne (Zuid-Holland), wat een echte fietsgemeente is. Er wordt regelmatig geklaagd over hardrijdende wielrenners, die de weg opeisen en voor gevaarlijke situaties zorgen. Ze schieten voor auto's de weg op of halen recreatieve fietsers op een riskante manier in, luiden de klachten. Jongepier snapt het achterliggende idee van het bord goed. "Als er een grote groep aankomt, kan dat heel imponerend zijn. Ik snap de frustraties van de recreanten, maar ik rij in mijn eentje. Moet ik dan ook afstappen?'' Lachend: "Ik ben dus doorgereden."

De wielrenner heeft geen idee van wie het bord is. Maar hij denkt dat het zijn werk doet. "Het valt zeker op."